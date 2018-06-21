Решение не создавать музей на столичной Почтовой площади поддержали 68 депутатов Киевского городского совета. Киевсовет не поддержал инициативу о создании музея на Почтовой площади Фото: kmr.gov.ua За проголосовали 68 депутатов, против – 24, воздержались – 0.Одна из активистов, которые выступают за создание музея Аннабелла Морина объявила голодовку "до возвращения площади городу"."В 18.00 на Почтовой на раскопках брифинг. Приходите. Мы оттуда не уйдем", – сообщила она в Facebook. https://www.facebook.com/annabella.morina/posts/2209842755733482 В 2013 году был заключен договор с компанией "Хенсфорд-Украина" о строительстве торгово-развлекательного центра на Почтовой площади.В 2015 году во время плановых работ на Почтовой площади археологи обнаружили уникальные артефакты – хорошо сохранившиеся срубы и частоколы, которые, по мнению ученых, относятся к временам Киевской Руси XI–XIII века, – древнюю мостовую, небольшое кладбище, усадьбы и улицы между ними. В связи с этим строительство торгового центра приостановили.20 апреля 2018 года Киевсовет поддержал прекращение договора с застройщиком Почтовой площади, но, согласно процедуре, документ еще нужно вынести на финальное голосование.Сегодня в кулуарах Киевсовета произошла борьба из-за того, что активисты пришли требовать создания музея на Почтовой площади. На эти события отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заявив, что он выступает за строительство музея. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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