В четверг, 21 июня, Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона, который позволяет запустить Антикоррупционный суд в работу. Заседание парламента транслировал телеканал NEWSONE .

Закон, который запускает в работу Антикоррупционный суд, поддержали 265 народных депутатов.

Докладчик по вопросу, заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов заявил, что данный проект закона направлен на реализацию закона о Высшем антикоррупционном суде. Помимо этого, он пояснил, что благодаря законопроекту появится возможность начать процедуры по созданию и деятельности Высшего антикоррупционного суда в Киеве.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

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