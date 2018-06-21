Пенсионер обвиняется в подделке отметок консульского учета для ввоза авто на еврономерах. Обвинительный приговор в отношении него направлен в Московский районный суд г. Харькова. Об этом сообщила Харьковская местная прокуратура №4, передает

“Следователи установили, что 73-летний пенсионер ставил поддельные штампы консульских отделов Украины и Республики Польша в загранпаспорта граждан Украины, чтобы те, как ”нерезиденты страны“, ввозили машины иностранной регистрации, минуя таможенный сбор”, — сообщил прокуратуры № 4 Владимир Куприянов.

В харьковской прокуратуре напомнили, что схему незаконного постановки на консульский учет автомобильных средств разоблачили осенью 2017 года.

“Свои услуги украинец предлагал через интернет-объявления. За тысячу долларов он обещал клиентам официально поставить их на консульский учет Республики Польша и внести в загранпаспорта соответствующие отметки. Эти штампы давали бы возможность не только ввозить в Украину автомобили без растаможки и регистрации, но и вывозить их за территорию только раз в год и беспрепятственно возвращаться обратно”, - отметил Куприянов.

У злоумышленника при задержании изъяли паспорт клиента с “липовыми” отметками в нем, деньги за услугу и печати, которые в действительности не имели никакого отношения к официальным структурам других государств.

Уголовное производство открыто по статье 190 и 358 УК Украины (подделка документов и мошенничество). Максимальная санкция статей предусматривает лишение свободы на 8 лет.

Напомним, в Донецкой области мошенница обманула пенсионера на 40 тыс. гривен , введя его в заблуждение рассказами о “денежной реформе в ЕС”.

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