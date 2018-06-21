— А я из Луганска… — говорит он. — Уехал, когда все началось…

Сравнительно молодой, в гражданке, интеллигентные манеры, хорошая лексика, очень правильный русский язык при совершенно украинской фамилии. Нет той самой «заточки», что выдает с головой его коллег. Разве что цепкий взгляд — это чисто профессиональное, не скроешь.

— Вот, когда в СБУ луганском сидели неделями… я же говорил: чего ждём? Давайте перекроем, ну, там воду, свет… Сами же выйдут! А мне начальство: ты что? Ты тут самый умный? Молчи!

А потом, когда пошли митингующие с флагами, а за ними — чужие с автоматами…

И предательство это… Когда сначала: «Русский мир не пройдет!“, а потом «да здравствует русский мир!“ и это одни и те же люди…

Я собрал семью — и всё, уехали. Я присягу давал народу Украины.

— Четыре года уже. И неизвестно когда закончится, — я пожимаю плечами. — Жаль…

— Мы ещё вернёмся, — в его голосе звучит уверенность. — Там без чужих воевать не будут. Когда наемники уйдут, местные, кто поддержал, быстро переметнутся обратно. Они — трусы…

— Шапочки поменяют… — подсказываю я.

— Да, — кивает он. — Шапочки поменяют…

В глазах моего собеседника мелькает мрачная тень, лицо на миг каменеет, а потом снова становится добродушным.

Он не поменял шапочку. И, судя по всему, не поменяет. И обязательно вернётся домой.

Они обязательно вернутся домой. Надеюсь, что скоро.

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