По сообщению "Комсомольской правды", фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров расстался со своей женой, ресторатором Матильдой Шнуровой, поскольку та ему изменяла. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Матильда в последнее время выпивала лишнего – СМИ Фото: shnurovs / Instagram Об этом "Комсомольской правде" рассказал инсайдер.По его словам, в последнее время Матильда позволяла себе выпивать лишнего и отрывалась на тусовках.Однажды, как утверждает инсайдер, Матильда не вернулась домой, а "доброжелатели" сообщили Шнурову, с кем она и где. Когда музыкант приехал в указанное место, застал супругу в постели с другим.Сергей и Матильда Шнуровы жили в браке с 2010 года. Детей у пары нет.Матильда Шнурова была третьей женой музыканта. От первого брака с Марией Исмагиловой у него есть дочь Серафима, от второй жены Светланы Костицыной – сын Аполлон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки матильда сергей женой матильдой последнее Теги: новости