По сообщению "Комсомольской правды", фронтмен российской группы
"Ленинград" Сергей Шнуров расстался со своей женой, ресторатором
Матильдой Шнуровой, поскольку та ему изменяла. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Матильда в последнее время выпивала
лишнего – СМИ Фото: shnurovs / Instagram Об этом
"Комсомольской правде" рассказал инсайдер.По его словам, в
последнее время Матильда позволяла себе выпивать лишнего и
отрывалась на тусовках.Однажды, как утверждает инсайдер, Матильда
не вернулась домой, а "доброжелатели" сообщили Шнурову, с кем она и
где. Когда музыкант приехал в указанное место, застал супругу в
постели с другим.Сергей и Матильда Шнуровы жили в браке с 2010
года. Детей у пары нет.Матильда Шнурова была третьей женой
музыканта. От первого брака с Марией Исмагиловой у него есть дочь
Серафима, от второй жены Светланы Костицыной – сын Аполлон.
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