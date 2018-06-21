Верховная Рада Украины поддержала законопроект президента №8068 "О национальной безопасности Украины". "За" документ проголосовали 248 депутатов.

Стоит отметить, что в первом чтении парламент принял данный законопроект за основу 5 апреля. Тогда президент Петр Порошенко заявил, что документ открывает для Украины двери к эффективному взаимодействию с НАТО.

Ко второму чтению в законопроект было подано более 400 поправок.

Ключевыми новшествами законопроекта "О национальной безопасности" являются:

с 2019 года министр обороны и его заместителя будут назначать из гражданских лиц (нынешний министр Степан Полторак, как человек военный, будет вынужден уйти в отставку);

документ действительно переводит все силовые структуры под контроль президента. То есть президент - главный главнокомандующий и управляет сферой безопасности и обороны. Спектр его полномочий очень широк - от указов и присваивания званий до введения военного положения в государстве. Также президент утверждает одобренную СНБО стратегию нацбезопасности, военной безопасности и кибербезопасности;

четкое перечисление 15 ведомств и органов, входящих в состав сектора безопасности и обороны. А именно: Минобороны, ВСУ, Госслужба спецтранспорта, МВД, Нацгвардия, Нацполиция, Госпогранслужба, Миграционная служба, ГСЧС, СБУ, госохраны, Госспецсвязи, аппарат СНБО, разведорганах. То есть и на МВД, и на службе, входящие в его сферы - пограничную, миграционную, "чрезвычайной", и Национальную гвардию распространяется руководящий контроль президента Украины.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в четверг, 21 июня, Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона, который позволяет запустить Антикоррупционный суд в работу .

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