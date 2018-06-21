Верховная Рада Украины поддержала
законопроект президента №8068 "О национальной безопасности
Украины". "За" документ проголосовали 248 депутатов.
Стоит отметить, что в первом чтении
парламент принял данный законопроект за основу 5 апреля. Тогда
президент Петр Порошенко заявил, что документ открывает для Украины
двери к эффективному взаимодействию с НАТО.
Ко второму чтению в законопроект было
подано более 400 поправок.
Ключевыми новшествами законопроекта
"О национальной безопасности" являются:
- с 2019 года министр обороны и его
заместителя будут назначать из гражданских лиц (нынешний министр
Степан Полторак, как человек военный, будет вынужден уйти в
отставку);
- документ действительно переводит все
силовые структуры под контроль президента. То есть президент -
главный главнокомандующий и управляет сферой безопасности и
обороны. Спектр его полномочий очень широк - от указов и
присваивания званий до введения военного положения в государстве.
Также президент утверждает одобренную СНБО стратегию
нацбезопасности, военной безопасности и кибербезопасности;
- четкое перечисление 15 ведомств и
органов, входящих в состав сектора безопасности и обороны. А
именно: Минобороны, ВСУ, Госслужба спецтранспорта, МВД, Нацгвардия,
Нацполиция, Госпогранслужба, Миграционная служба, ГСЧС, СБУ,
госохраны, Госспецсвязи, аппарат СНБО, разведорганах. То есть и на
МВД, и на службе, входящие в его сферы - пограничную, миграционную,
"чрезвычайной", и Национальную гвардию распространяется руководящий
контроль президента Украины.
Как сообщал svodka.net.uа
ранее, в четверг, 21 июня, Верховная Рада Украины
проголосовала за проект закона, который позволяет запустить
Антикоррупционный суд в работу.
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