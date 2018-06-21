|Луценко назвал законодательные изменения, необходимые для борьбы с контрабандой
|21.06.2018 14:15
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Для того, чтобы в Украине запустить эффективную борьбу с контрабандой, необходимо на законодательном уровне восстановить уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров, узаконить работу полицейских на территории таможенного поста, восстановить вертикаль таможенной службы и изменить одиозных руководителей таможен. Об этом во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает
"Я внимательно изучил принятое вчера постановление Кабмина и
хотел бы отметить, что она является недостаточной для решения
проблемы. Прежде только, решение о введении полицейских на
территории таможенных постов является законным. Однако, согласно
закону о Таможенном кодексе, эти люди на территории таможенного
поста не могут ничего делать. Им это запрещено. Поэтому, сначала
надо изменить закон. Восстановить уголовную ответственность за
контрабанду подакцизных товаров. Кроме того, надо изменить статью
таможенного кодекса, по которой полицейские, допущенные на
территорию налгового в поста, будут иметь право совершать
определенные действия к товарам или должностных лиц таможни", -
сказал Луценко.