Для того, чтобы в Украине запустить эффективную борьбу с контрабандой, необходимо на законодательном уровне восстановить уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров, узаконить работу полицейских на территории таможенного поста, восстановить вертикаль таможенной службы и изменить одиозных руководителей таможен. Об этом во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает

"Я внимательно изучил принятое вчера постановление Кабмина и хотел бы отметить, что она является недостаточной для решения проблемы. Прежде только, решение о введении полицейских на территории таможенных постов является законным. Однако, согласно закону о Таможенном кодексе, эти люди на территории таможенного поста не могут ничего делать. Им это запрещено. Поэтому, сначала надо изменить закон. Восстановить уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров. Кроме того, надо изменить статью таможенного кодекса, по которой полицейские, допущенные на территорию налгового в поста, будут иметь право совершать определенные действия к товарам или должностных лиц таможни", - сказал Луценко.



По его словам, чтобы ускорить решение проблемы, надо организовать совместные посты на выезде с таможни. Это даст возможность совместной работы.



"Кроме того, контрабанду надо преодолевать не от ящика к контрабандисту, а от контрабандистских фирм к конкретным ящикам (контейнерам). Иначе под контроль людей в погонах попадут все потоки. Я попросил бы принять меры по восстановлению вертикали таможенной службы", - добавил генпрокурор.



Луценко также уточнил, что если говорить о потерях, то надо сделать выводы в отношении руководителей таможен. И наиболее одиозных заменить на конкурсной основе.



"Постановление Кабмина должно соответствовать действующему законодательству", - резюмировал чиновник.



Как сообщал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что львовские таможню будут тщательно испытывать через массовый въезд в Украину автомобилей на иностранных номерах.

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