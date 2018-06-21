|Принцу Вільяму 36: кращі цитати майбутнього короля Британії
|21.06.2018 14:17
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Про дітей
Звичайно, батьківство сильно мене змінило. Мені пощастило, що Кейт в усьому мене підтримує. Вона приголомшлива мама і просто фантастична армия. Однак часом мені з дітьми доводиться дуже складно.
Про людські якості
Батьки навчили мене, що доброта, повага і чесність - це найголовніші людські якості. Саме про це я пам'ятаю постійно.
Про третю вагітність Кейт Міддлтон
От і перевіримо мої нерви на міцність...
Як бачимо, з почуттям гумору у принца Вільяма все гаразд.
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