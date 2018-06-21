Сьогодні, 21 червня, майбутній король Британії, герцог Кембриджський принц Вільям святкує 36-ий день народження. З цієї нагоди ми вирішили підібрати топ його найцікавіших висловлювань.



Допис, поширений Catherine Duchess Of Cambridge (@katemiddleton_kurdistan) 21 Чер 2018 р. о 12:07 PDT



Про дітей



Звичайно, батьківство сильно мене змінило. Мені пощастило, що Кейт в усьому мене підтримує. Вона приголомшлива мама і просто фантастична армия. Однак часом мені з дітьми доводиться дуже складно.







Про людські якості



Батьки навчили мене, що доброта, повага і чесність - це найголовніші людські якості. Саме про це я пам'ятаю постійно.







Про третю вагітність Кейт Міддлтон



От і перевіримо мої нерви на міцність...







Як бачимо, з почуттям гумору у принца Вільяма все гаразд.



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