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Принцу Вільяму 36: кращі цитати майбутнього короля Британії
21.06.2018 14:17
Сьогодні, 21 червня, майбутній король Британії, герцог Кембриджський принц Вільям святкує 36-ий день народження. З цієї нагоди ми вирішили підібрати топ його найцікавіших висловлювань.

Допис, поширений Catherine Duchess Of Cambridge (@katemiddleton_kurdistan) 21 Чер 2018 р. о 12:07 PDT



Про дітей

Звичайно, батьківство сильно мене змінило. Мені пощастило, що Кейт в усьому мене підтримує. Вона приголомшлива мама і просто фантастична армия. Однак часом мені з дітьми доводиться дуже складно.

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Про людські якості

Батьки навчили мене, що доброта, повага і чесність - це найголовніші людські якості. Саме про це я пам'ятаю постійно.

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Про третю вагітність Кейт Міддлтон

От і перевіримо мої нерви на міцність...

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Як бачимо, з почуттям гумору у принца Вільяма все гаразд.

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