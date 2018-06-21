Известная певица обрушилась с оскорблениями на российского телеведущего Андрея Малахова, который пригласил в программу своего шоу ее бывшего любовника, композитора Сергея Челобанова.

Как отмечает , возмутили Пугачеву так называемые воспоминания Челобанова о бывшей возлюбленной, передает .

Во время передачи Челобанов заявил, что действительно может являться биологическим отцом двойняшек Гарри и Лизы, так как Пугачева якобы еще 30 лет назад просила его сдать сперму на хранение и воспользовалась ею несколько лет назад.

После выхода передачи в эфир, как рассказали журналистам товарищи Малахова, телеведущему поступил звонок, о котором он рассказал лишь самым близким.

"Звонок, смотрю: "Пугачева". Андрей, кажется, до сих пор не отошел от ужаса, эту историю он рассказывает только самым близким, наш корреспондент лишь по чистой случайности стала свидетелем рассказа, - пересказали они историю Малахова. - "Не говоря "здравствуйте", начинает: "Тварь, сволочь, подонок. Ты позвал его! Алкоголика!" И повесила трубку".

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