За несколько дней до публикации архива Panama Papers ("Панамских документов") кипрские юристы президента Петра Порошенко просили администраторов юридической фирмы Mossack Fonseca внести срочные изменения в документы офшорной компании Порошенко.

Об этом говорится в расследовании Анны Бабинец для "Слідства.Інфо".

После публикации архива Mossack Fonseca оказалась в центре офшорного скандала и позже сообщила о закрытии.

По данным журналистов-расследователей, юристы президента пытались вывести Петра Порошенко из числа владельцев компании, передав его акции украинскому фонду. Однако внедрить все желаемые изменения не удалось, и Агентство финансовых расследований Британских Виргинских Островов (БВО) возбудило против компании дело, подозревая ее в отмывании денег.

"В конце марта 2016 года кипрские юристы компании Порошенко Prime Partners Asset отправили несколько писем своим коллегам из БВО с просьбой внести изменения в документы компании", - говорится в расследовании.

Офшорную компанию Prime Asset Partners Ltd. Петр Порошенко зарегистрировал практически сразу же после того, как занял президентский пост, отмечают журналисты, ссылаясь на новую порцию Panama Papers, которые охватывают период с 2015 по 2017 год. С февраля 2016 года ее возглавляет старый друг президента Украины, заместитель директора корпорации Roshen Сергей Зайцев.

"Кипрские юристы решили увеличить общее количество акций в Prime Asset Partners с 1000 до 50 000. До этого компания имела лишь 1000 акций и одного акционера – Петра Порошенко. Документами от 25 марта 2016 года юристы увеличили количество акций и передали все акции Порошенко в украинский фонд "Прайм эссетс кэпитал", напрямую связанный с Петром Порошенко", - отмечают журналисты-расследователи.

Однако такие действия юристов Порошенко "фактически освободили бы президента от персональной ответственности за офшорную компанию", добавляют они.

Отмечается, что сотрудники Mossack Fonseca часто обращались к ним с запросом о более подробной информации относительно данного украинского фонда и просили паспортные данные его директора, которым является отец президента Алексей Порошенко.

"Полученные файлы не содержат никаких доказательств того, что адвокаты Порошенко предоставили затребованные документы. Наоборот, данные указывают на то, что Порошенко, как и раньше, зарегистрирован единственным акционером в документах Mossack Fonseca – именно такие данные были предоставлены следственным органам БВО на их запросы. Похоже, что изменения, которые так быстро пытались провести кипрские юристы Порошенко, так и не были внедрены", - отмечается в расследовании.

Кроме того, согласно документам панамского архива, в феврале 2016 года, за три месяца до обнародования данных, юристы президента Порошенко просили Mossack Fonseca изменить данные о стоимости акций компании.

Согласно оригинальным сертификатом от августа 2014 года, компания имела 1000 акций стоимостью один доллар США каждая. Всеми акциями владел Петр Порошенко. И это создавало определенные проблемы, поскольку в том случае, если акции имели ценность, то должны были бы попасть в ежегодную декларацию гаранта в раздел о доходах и активах.

"Как видно из новой утечки данных, в феврале 2016 года юристы направили новый сертификат, в котором указывалось, что акции Порошенко не содержат никакой номинальной стоимости. Оригинальный сертификат отменили. То есть, поскольку такие изменения были проведены только в 2016 году, президент должен был бы указывать в своих ежегодных декларациях за 2014 и 2015 годы владение тысячей акции виргинской компании. А он этого не делал", - добавляют журналисты.

В Агентстве финансовых расследований БВО не ответили на требование расследователей о том, на каком этапе находится дело об отмывании денег компанией Порошенко. Юристы компании "Авеллум", которая ведет дела президента, также проигнорировать вопросы журналистов относительно новых находок.

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