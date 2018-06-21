НКРЕКП утвердила повышение тарифов для "Киевводоканала"

Соответствующие решения были приняты сегодня на заседании регулятора, - сообщает LB.ua.

В частности, комиссия утвердила постановление "О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 16 июня 2016 №1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2018 год, в том числе для ЗАО "АК" Киевводоканал ".

Согласно документу, оптовые тарифы составят:

2,48 грн за 1 куб. м - на водоснабжение (+ 14,29%);

2,37 грн за 1 куб. м - на водоотведение (+ 11,79%).

Тарифы для жителей частного сектора и коллективных потребителей:

6,91 грн за 1 куб. м - водоснабжение (+9,34)%;

6,24 грн за 1 куб. м - водоотвод (+ 13,45%).

Кроме того, НКРЕКП внесла изменения в документ о тарифах на централизованное снабжение холодной воды для многоэтажных домов:

7,32 грн за 1 куб. м - водоснабжения;

6,61 грн за 1 куб. м - водоотведения.

Средний рост тарифов составляет 13,1% по централизованному снабжению холодной воды и 14,8% по водоотведению.

Постановления вступают в силу со дня, следующего за днем ​​их обнародования в официальном печатном издании - газете "Урядовый курьер".

Ранее пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная сообщила, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды.