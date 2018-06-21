|В столице на 13% подорожает холодная вода
|21.06.2018 14:20
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НКРЕКП утвердила повышение тарифов для "Киевводоканала"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила повышение тарифов для "Киевводоканала".
Фото: ukranews.com
Соответствующие решения были приняты сегодня на заседании регулятора, - сообщает LB.ua.
В частности, комиссия утвердила постановление "О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 16 июня 2016 №1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2018 год, в том числе для ЗАО "АК" Киевводоканал ".
Согласно документу, оптовые тарифы составят:
2,48 грн за 1 куб. м - на водоснабжение (+ 14,29%);
2,37 грн за 1 куб. м - на водоотведение (+ 11,79%).
Тарифы для жителей частного сектора и коллективных потребителей:
6,91 грн за 1 куб. м - водоснабжение (+9,34)%;
6,24 грн за 1 куб. м - водоотвод (+ 13,45%).
Кроме того, НКРЕКП внесла изменения в документ о тарифах на централизованное снабжение холодной воды для многоэтажных домов:
7,32 грн за 1 куб. м - водоснабжения;
6,61 грн за 1 куб. м - водоотведения.
Средний рост тарифов составляет 13,1% по централизованному снабжению холодной воды и 14,8% по водоотведению.
Постановления вступают в силу со дня, следующего за днем их обнародования в официальном печатном издании - газете "Урядовый курьер".
Ранее пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная сообщила, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды.
Напомним, что на 1 марта 2018 долг Киева за отопление и горячую воду составляет 5600000000 грн .