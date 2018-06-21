27-летняя женщина собиралась продать семилетнего сына и пятилетнюю
дочь, а еще через полгода – своего младшего ребенка. Сегодня 15.11
| комментариев: Свое третьего ребенка задержанная собиралась
продать через полгода, когда тот подрастет."Сотрудники отдела по
борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного
управления Национальной полиции в Хмельницкой области получили
оперативную информацию, что 27-летняя женщина подыскивает
покупателя для продажи пятилетней девочки и семилетнего мальчика",
– сообщили в полиции.Выяснилось, что женщину собирались лишить
родительских прав из-за асоциального образа жизни. Поэтому она
решила продать детей в США.Фигурантку дела задержали, когда она
получала деньги."Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры
пресечения в виде содержания под стражей. Малолетние дети
переданы полицейским в подразделение по делам детей для дальнейшего
помещения в детский приют", – уточнили правоохранители.
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