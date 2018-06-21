27-летняя женщина собиралась продать семилетнего сына и пятилетнюю дочь, а еще через полгода – своего младшего ребенка. Сегодня 15.11 | комментариев: Свое третьего ребенка задержанная собиралась продать через полгода, когда тот подрастет."Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области получили оперативную информацию, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи пятилетней девочки и семилетнего мальчика", – сообщили в полиции.Выяснилось, что женщину собирались лишить родительских прав из-за асоциального образа жизни. Поэтому она решила продать детей в США.Фигурантку дела задержали, когда она получала деньги."Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей. Малолетние дети переданы полицейским в подразделение по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют", – уточнили правоохранители. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593370020774407&id=171711619606928 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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