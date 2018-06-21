Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников

"Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцова и других заключенных украинский", - говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.

Петр Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией безопасности части Минских договоренностей. Было также отмечено важность активизации работы в нормандской формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска.