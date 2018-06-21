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Порошенко телефону призвал Путина освободить украинских политзаключенных
21.06.2018 14:23
Порошенко телефону призвал Путина освободить украинских политзаключенных
Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Порошенко телефону призвал Путина освободить украинских политзаключенных Фото: president.gov.ua

"Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцова и других заключенных украинский", -  говорится в сообщении пресс-службыадминистрации президента.

Петр Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией безопасности части Минских договоренностей. Было также отмечено важность активизации работы в нормандской формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска.

Ранее сообщалось, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что  украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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