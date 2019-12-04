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Пожар в Одессе: названа возможная причина
04.12.2019 16:36
Пожар в Одессе - причиной могла стать старая проводка Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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