Фото

Видео

Вторник, 2 января 2018, 10:13 • Марианна Присяжнюк

Воскресенье, 31 декабря 2017, 09:10 • Марианна Присяжнюк

Общество А вы знали, почему Новый год традиционно встречают с шампанским? Суббота, 30 декабря 2017, 04:07 • Петро Ивасюк /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Вторник, 2 января 2018, 09:46 • Алёна Мазуренко Версия для печати Земляне наблюдали "суперлуние" фотогалерея /* */ В ночь с 1 на 2 января 2018 жители Земли наблюдали, явление, когда Луна в полнолуние расположилась на минимальном расстоянии от Земли, такое полнолуние называют суперлуной, передает со ссылкой на NASA. Месяц подошел к Земле в 23:56 по Киеву очень близко - на 356 565 км, а в 04:25 можно было увидеть полный месяц. В моменты суперлуния спутник Земли выглядел на 14% больше и на 30% ярче. Такой Месяц также называют еще месяцем-волком (Wolf moon). Tonight's full Moon will be the biggest and brightest of 2018. Called the Wolf Moon, we're calling it our #NewYearsDay Moon and the most super of the three supermoons this winter. Happy #MoonCrushMonday ! https://t.co/s6Egk9vvTj pic.twitter.com/PAJfyzeKYz - NASA Moon (@NASAMoon) 1 января 2018 Ever wonder how we track supermoons and other lunar events? We visualize them! Here's how: https://t.co/J5kAImzQNI pic.twitter.com/vb25ILeV5F - NASA (@NASA) 1 января 2018 The supermoon is here! Be sure to bundle up then lead your "pack" outside to view the #WolfMoon , the most super of the three supermoons this winter ! pic.twitter.com/Pjddyd4Flu - NASA (@NASA) 2 января 2018 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



