Украинским пенсионерам следует ожидать нового этапа повышения пенсий в 2019 году. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает со ссылкой на Минсоцполитики.

“Согласно принятым в 2017 и 2018 годах решениями дальнейший рост пенсионных выплат будет осуществляться ежегодно, в том числе уже в 2019 году по четко определенным формулам, а не в зависимости от субъективных решений. Пенсионная реформа — серьезный шаг вперед, который позволит достичь той цели, которую мы перед собой ставим, а это — справедливые трудовые пенсии”, — сказал Рева.

Напомним, для почти 1 млн украинцев пенсии вырастут уже совсем скоро — 1 июля 2018 года. Следующее повышение пенсионных выплат, согласно Государственному бюджету Украины, состоится с 1 декабря. Минимальные пенсии вырастут до почти 1500 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине средний размер пенсии в мае 2018 года составил 2518 грн, что почти на том же уровне, что и в апреле.

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