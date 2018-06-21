Закон о национальной безопасности важен не только для
реформирования вооруженных сил Украины, но и для приведения их к
стандартам НАТО, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Этот
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Парубий: Принятие закона о нацбезопасности – решительный
шаг Украины на пути к НАТО Фото: EPA "Закон о национальной
безопасности важен не только для реформирования вооруженных сил
Украины, но и для приведения их к стандартам НАТО. Было очень
важно, чтобы закон приняли до саммита НАТО", – сказал
Парубий.По словам спикера парламента, направление на НАТО является
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