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Парубий: Закон о национальной безопасности является рамочным, но очень важным
21.06.2018 14:28
Закон о национальной безопасности важен не только для реформирования вооруженных сил Украины, но и для приведения их к стандартам НАТО, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Парубий: Принятие закона о нацбезопасности – решительный шаг Украины на пути к НАТО Фото: EPA "Закон о национальной безопасности важен не только для реформирования вооруженных сил Украины, но и для приведения их к стандартам НАТО. Было очень важно, чтобы закон приняли до саммита НАТО", – сказал Парубий.По словам спикера парламента, направление на НАТО является стра

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