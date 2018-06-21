КНР не оставляет попыток проведения железнодорожного сообщения с ЕС и об одном таком проекте “Шелковый путь” мы уже наслышаны.

К примеру, путь Украина — Болгария — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай в свое время неслабо взбудоражил гибридные умы, но проект оказался влажный и потребовал доработки. В свою очередь Москва видела в нем прямую угрозу и настойчиво предлагала свой проект высокоскоростной железной дороги «Евразия», по маршруту из Пекина в Москву и на Берлин! Однако…

Однако китайская компания China Railway Eryuan Engineering Group занимающаяся строительством железных дорог отказала россиянам, заявив, что прокладка такой дороги через “сверхдержаву” нерентабельно.

По мнению китайцев, стоимость работ по данному проекту, значительная часть пути которого пройдет по территории РФ, крайне высока, а окупаемость, с учетом финансовой нагрузки, будет практически нулевой.

Собственно, очередной привет от большого китайского соседа, который планомерно прибирает к своим рукам ресурсы Сибири (Арктик СПГ-2, Ямал СПГ, Ключевское золоторудное месторождение и т.д.), а вот вкладывать в экономику РФ и осуществлять совместные глобальные проекты (Шелковый путь, Сила Сибири) отдельно не спешит.

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