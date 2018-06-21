Полиция сможет в режиме онлайн следить за всеми процессами,
которые происходят во время таможеного оформления товаров. Об этом
во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и
пресечения контрабандных схем заявил и.о. председателя ГФС Мирослав
Продан, передает
"Сегодня ГФС отрабатывается алгоритм действий по предоставлению
доступа к соответствующему программному продукту, который
используются таможнями "Инспектор 2006", сотрудникам Нацполиции для
возможности в режиме онлайн отслеживать все процессы, которые
происходят во время таможенного оформления, с целью создания
соответствующих аналитических материалов и принятия мер по
дальнейшему реагированию", - сказал Продан.
Кроме того, по его словам, ГФС с Нацполицией до конца дня
предоставят алгоритм действий своим сотрудникам в регионах,
непосредственно в пунктах пропуска, а также определят ответственных
людей, которые будут осуществлять координацию и взаимодействие
между ГФС и Нацполицией.
"Мы дадим четкий механизм, каким образом и с какой периодичностью
будет осуществляться информирование центрального аппарата как
Нацполиции так и ГФС. Мы определим также, кого в координации будем
привлекать ко всем процессам, которые будут происходить в ближайшее
время", - добавил глава ГФС.
Как повидомялв для того, чтобы в Украине запустить эффективную
борьбу с контрабандой, необходимо на законодательном уровне
восстановить уголовную ответственность за контрабанду подакцизных
товаров, узаконить работу полицейских на территории таможенного
поста, восстановить вертикаль таможенной службы и изменить одиозных
руководителей таможен. Об этом во время селекторного совещания по
вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем заявил
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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