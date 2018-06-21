Полиция сможет в режиме онлайн следить за всеми процессами, которые происходят во время таможеного оформления товаров. Об этом во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем заявил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, передает

"Сегодня ГФС отрабатывается алгоритм действий по предоставлению доступа к соответствующему программному продукту, который используются таможнями "Инспектор 2006", сотрудникам Нацполиции для возможности в режиме онлайн отслеживать все процессы, которые происходят во время таможенного оформления, с целью создания соответствующих аналитических материалов и принятия мер по дальнейшему реагированию", - сказал Продан.



Кроме того, по его словам, ГФС с Нацполицией до конца дня предоставят алгоритм действий своим сотрудникам в регионах, непосредственно в пунктах пропуска, а также определят ответственных людей, которые будут осуществлять координацию и взаимодействие между ГФС и Нацполицией.



"Мы дадим четкий механизм, каким образом и с какой периодичностью будет осуществляться информирование центрального аппарата как Нацполиции так и ГФС. Мы определим также, кого в координации будем привлекать ко всем процессам, которые будут происходить в ближайшее время", - добавил глава ГФС.



Как повидомялв для того, чтобы в Украине запустить эффективную борьбу с контрабандой, необходимо на законодательном уровне восстановить уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров, узаконить работу полицейских на территории таможенного поста, восстановить вертикаль таможенной службы и изменить одиозных руководителей таможен. Об этом во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира