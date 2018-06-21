Турция введет пошлиной импорт американского угля, бумаги, грецких орехов / миндаля, табака, необработанного риса, виски, автомобилей, косметики, машинного оборудования и нефтехимической продукции

"Общий тарифный груз, который накладывается Турцией на США, сопоставим с дополнительными затратами, стоящих перед Турцией благодаря тарифам, наложенным на нее США ", - заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, сообщает Daily Sabah.

"Они пропорциональны, соразмерны и разработаны для защиты интересов Турции, одновременно они поощряют диалог" - добавил министр.

Согласно документам, представленным во Всемирную торговую организацию, Турция будет получать $ 267 000 000 США на пошлинах на товары общей стоимостью $ 1,8 миллиарда, экспорт которых осуществляется Соединенными Штатами в Турцию.

Напомним, что в рамках спора о пошлинах США на продукцию из стали и алюминия Европейский союз вслед за Китаем направил жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).