За недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании ответственна .

Такое заявление сделал глава ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Масен, передает со ссылкой на .

"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", - сказал он.

Масен отметил, что пока что не может озвучить детали расследования.

Отмечается, что Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня.

Злоумышленники пытались получить доступ к интернет-сетям немецких энергопоставщиков, однако им удалось взломать только сетевую инфраструктуру в нескольких офисах, точное количество которых не уточняется.

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