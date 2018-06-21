В четверг, 21 июня, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины.

"Президент Украины призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время разговора Порошенко обратил внимание на важность выполнения российской стороной Минских соглашений в части безопасности.

"Была также отмечена важность активизации работы в Нормандском формате с целью согласования концепции развертывание на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска", - добавили в АП.

Как сообщал svodka.net ранее, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в понедельник, 18 июня, встретилась с коллегой из Российской Федерации , с которой обсудила возможность синхронно осуществить первые визиты к заключенным.

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