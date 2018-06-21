Она утверждает, что это сексизм

Решение было принято на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики комитета в среду сообщила в Facebook руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк.

"Маленькая победа на пути повышения статуса парламентского корреспондента - девушек, презирают Высший законодательный орган и государственные символы, лишены аккредитации в парламенте. За это решение проголосовали члены комитета по вопросам свободы слова и информационной политики", - написала она.

В комментарии " Украинской правде" Кармелюк объяснила, что пресс-служба Совета подала соответствующее предложение лишить аккредитации девушек, которые называются журналистками, потому что они "нарушали порядок, оскорбляли своих коллег, народных депутатов, и обидно высказывались относительно украинского парламента". Комитет проголосовал единогласно.

На уточняющий вопрос, аккредитация Егоровой и Махмуди уже ликвидирована, Кармелюк отметила: "Завтра в Совет они не зайдут".

Что случилось?

24 мая фотограф Ян Доброносов обнародовал фотографию, на которой одна из представительниц СМИ показывала средний палец на камеру. Как рассказал Доброносов, идея снять фото возникла спонтанно, когда он увидел двух девушек, сидевших на лестнице: "Мог получиться интересный кадр. Когда начал фотографировать, то одна из них показала неприличный жест. После чего за 10 минут выложил фото в Facebook".

Реакция Егоровой на фото

" НЕ ** и фотографировать на крысу и подглядывать в чужие телефоны и документы, с желанием что-то там интересное увидеть и по тихому зафиксировать. Фотографируйте депутатов и то, как они работают", - написала Валерия Егорова под фото, которое обнародовал Доброносов.

решение депутатов

Члены Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики проголосовали единогласно за лишение журналисток аккредитации. Девушек обвинили в нарушении регламента и образе коллег.

Реакция журналисток решения

По словам журналистки, их на это заседание не звали. Егорова заявила, что "это травля ей неприятное". Также она считает, что это "проявления сексизма".

Махмуди назвала решение депутатов абсурдом: " А что комментировать? Здесь диагноз власти можно ставить. В стране других проблем нет? Лишили за то, что я прокляла депутатов на своей странице в ФБ. Здесь скорее к психиатрам вопрос, чем ко мне".

Это не первый скандал Егоровой