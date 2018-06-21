За шесть месяцев 2018 года реальная заработная палата выросла на 11,3%, сообщил министр социальной политики Андрей Рева. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рева сообщил, что правительство пока рассматривает возможность повышения минимальной заработной платы Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Среднемесячная заработная плата в 2017 году выросла на 37,1% и составила по году 7104 гривны. Реальная заработная плата выросла за год на 19,1%. В этом году наблюдается дальнейшая положительная динамика. За шесть месяцев 2018-го средняя заработная плата увеличилась еще на 28,4% и составила 8101 гривну – реальная заработная палата выросла еще на 11,3%", – заявил Рева. Он добавил, что в 2018 году размер минимальной заработной платы вырос на 16,3%."Пока мы рассматриваем возможность дальнейшего повышения мимальнои зарплаты до 4200 гривен. Учитывая традиции на рынке труда, усиление миграции рабочей силы за границу, сегодня можно утверждать, что повышение минимальной заработной плати – это своевременный шаг к выравниванию диспропорций на рынке труда и повышение стоимости рабочей силы", – сказал министр.С 1 января 2017 года минимальную зарплату в Украине повысили до 3200 грн. В госбюджете-2018 ее увеличили на 523 грн – до 3723 грн.4 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко выступил за повышение минимальной зарплаты до 4100 грн.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил 31 мая, что минимальную зарплату повысят, как только появится "малейшая возможность".15 июня и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова не исключила повышения минимальной зарплаты в 2018 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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