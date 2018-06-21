|
Рева: За шесть месяцев 2018 года средняя заработная плата увеличилась на 28,4% и составила 8101 гривну
|
21.06.2018 14:37
|
За шесть месяцев 2018 года реальная заработная палата выросла на
11,3%, сообщил министр социальной политики Андрей Рева. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Рева сообщил, что
правительство пока рассматривает возможность повышения минимальной
заработной платы Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com
"Среднемесячная заработная плата в 2017 году выросла на 37,1% и
составила по году 7104 гривны. Реальная заработная плата выросла за
год на 19,1%. В этом году наблюдается дальнейшая положительная
динамика. За шесть месяцев 2018-го средняя заработная плата
увеличилась еще на 28,4% и составила 8101 гривну – реальная
заработная палата выросла еще на 11,3%", – заявил
Рева. Он добавил, что в 2018 году размер минимальной
заработной платы вырос на 16,3%."Пока мы рассматриваем возможность
дальнейшего повышения мимальнои зарплаты до 4200 гривен. Учитывая
традиции на рынке труда, усиление миграции рабочей силы за границу,
сегодня можно утверждать, что повышение минимальной заработной
плати – это своевременный шаг к выравниванию диспропорций на
рынке труда и повышение стоимости рабочей силы", – сказал
министр.С 1 января 2017 года минимальную зарплату в
Украине повысили до 3200 грн. В госбюджете-2018
ее увеличили на 523 грн – до 3723 грн.4 декабря 2017 года
президент Украины Петр Порошенко выступил за повышение
минимальной зарплаты до 4100 грн.Премьер-министр Украины
Владимир Гройсман заявил 31 мая, что минимальную зарплату
повысят, как только появится "малейшая возможность".15 июня
и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова не исключила
повышения минимальной зарплаты в 2018 году.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира