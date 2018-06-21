В Верховную Раду внесли законопроект 6688 о внесудебном блокировании интернет-сайтов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель парламентского комитета во вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова (БПП).

Законопроект был внесен депутатами из парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тимчуком, Татьяной Чорновил.

"Он имеет благородное название - "по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере". Такими угрозами предлагается считать "оказания воздействия на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами". Авторы законопроекта предлагают считать это частью "технологического терроризма", - пишет Червакова.

"Народный фронт, кажется, совсем слетел с катушек. Он прожимают этот законопроект уже год. "Осуществление влияния на органы государственной власти" - это любой общественный контроль или рядовой пикет - в случае принятия закона будут терроризмом. А внесудебное блокирование сайтов - это возвращение даже не к Януковичу, а к самому Сталину! Даже законы 16 января предусматривали необходимость решения суда для блокировки интернет-ресурсов", - пишет Червакова.

Согласно доукменту, СБУ предоставляется право без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Основанием для этого может быть уже не только решение суда, но и решение прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или решение СНБО.

Штраф для провайдеров, нарушающих это решение - 1% годового дохода, при повторном - 5%.

"Команда Пашинского, который ворует с оборонного бюджета, устала читать е*баки про себя и шефа. И решила помочь ему в свойственной этой тупой группе товарищей манере. Депутаты Винник (зам Пашинского в оборонном комитете ВР, партнёр по бизнесу), Черновол (подруга), Тымчук (иждивенец) внесли в Раду законопроект 6688. В котором предлагают дать любому следователю из любого мухосранского района заблокировать любой сайт. Хотел узнать, это уже "диктаторские законы" или ещё разминка? Заодно напомню, что когда гайки пытается крутить рукожопый слесарь - ему может отрезать пальцы." - Заявил журналист Александр Дубинский.

"Запомните фамилии авторов этого позора - Иван Винник, Татьяна Черновол, Дмитрий Тымчук. А также тех, кто, судя по всему, является идейным вдохновителем введения цензуры. Среди которых стоит выделить Пашинского (как минимум двое из авторов - Винник и Черновол - его соратники). Именно против Пашинского в последнее время идут журналистские расследования о его роли в воровстве на поставках в армию. Так что его желание решить проблему одним махом, закрыв неугодные сайты, вполне понятно." - Заявил главред издания СТРАНА Игорь Гужва.

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