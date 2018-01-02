В Украине в 2018г проведут всеобщую нормативно-денежную оценку сельхозземли

Всеукраинская нормативная денежная оценка земель сельхозназначения будет проведена в 2018 году, говорится в опубликованном законе "О государственном бюджете Украины на 2018 год" в газете "Голос Украины".

Проведение нормативной денежной оценки земли будет обеспечено за счет средств госбюджета.

Техническую документацию для проведения нормативно-денежной оценки утверждает Госгеокадастр.

Госгеокадастр до 1 февраля 2018 году должен предоставить Государственной фискальной службе информацию о нормативно-денежной оценке земельных участков, которая проведена на указанную дату. ГФС опубликует указанную информацию на своем сайте.

Нормативно денежная оценка земель сельхозназначения в 2018 году не изменится, поскольку коэффициент индексации установлен на уровне единицы.

Государственная фискальная служба до 15 июля должна опубликовать утвержденную на следующий год нормативно денежную оценку земель на своем официальном сайте.