Международный валютный фонд – это "пожарная служба" в области международных финансов, сказал старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Аслунд: Украине надо сейчас несколько миллиардов долларов, чтобы золотовалютных резервов не стало слишком мало Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "МВФ – это пожарная служба в области международных финансов. Когда есть проблемы, МВФ приедет. Он никогда не устает... Да, это то, что он всегда делает. Наводит порядок в финансах. Если страна недостаточно делает, тогда он берет перерыв. Так МВФ поступил в последние годы [президентства Виктора] Януковича", – отметил Аслунд.По его словам, в этой ситуации лучше "посмотреть, что действительно нужно" и какие будут последствия, если деньги от МВФ не поступят."Первое – это антикоррупционный суд. Приняли довольно хороший закон. Второе – повышение цены на газ для потребителей. Как требует МВФ, на 40%. И третье – сокращение дефицита бюджета на этот год на 1,5%. Таковы главные требования. Тогда [деньги] сразу придут. Украине надо сейчас несколько миллиардов долларов, чтобы резервов не стало слишком мало. Сейчас резервы составляют $18 млрд. Можно сказать, что нужно минимум $15 млрд, чтобы гривна держалась. И Украине надо в течение полутора лет выплатить $7 млрд по долговым обязательствам. Если Украина получит деньги от МВФ, это будет почти $2 млрд. И, вероятно, $3 млрд от других организаций", – сказал Аслунд.Он отметил, что они будут направлены на расчеты по внешним долгам."Если Украина довольно скоро получит деньги от МВФ, гривна удержится без особых проблем. Если денег не будет, Национальному банку, вероятно, придется еще больше повысить процентную ставку. Тогда есть большой риск девальвации. В таких условиях нормальной была бы 15–25-процентная девальвация. Но точно мы никогда не сможем сказать. Это зависит от рынка", – добавил экономист.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года. В течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. В апреле тогдашний министр финансов Данилюк заявлял, что Киев может получить очередной транш от МВФ в размере $2 млрд в мае-июне 2018 года.И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова 11 июня заявила, что Украина может получить очередной транш от МВФ осенью этого года. Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что ожидает транша в этом году.7 июня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде. Это было одним из условий получения Украиной очередного транша МВФ. 21 июня парламент поддержал закон о создании антикоррупционного суда.В МВФ также заявляли, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт. Кабинет Министров Украины на заседании 30 мая продлил специальные обязательства компании "Нафтогаз України" по поставкам газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго без изменения цены до 1 августа. Таким образом, цены на газ для населения остались на прежнем уровне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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