|Сезон диет в разгаре: похудеть поможет шампанское
|21.06.2018 14:39
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Регулярное употребление шампанского способствует похудению. К такому выводу пришли американские ученые, передает со ссылкой на Daily Mail.
Так, диетологи провели исследование и выяснили, что ежедневное употребление 1-2 бокалов шампанского позволяет сбросить лишний вес.
"Женщина может выпивать без последствий 3 единицы спиртного в день и не более 14 единиц в неделю. Два бокала шампанского действительно попадают в рекомендации потребления алкоголя, утвержденные Департаментом здравоохранения", – отметила диетолог Элизабет Вейшзельбаум.
А в преддверии летнего сезона, бокал шампанского в день улучшит настроение, успокоит аппетит и вдобавок - поможет сбросить лишние килограммы, считают исследователи.
"В обычном бокале шампанского содержится только 91 калория, но при этом напиток здорово снижает аппетит. При этом, если худеть с помощью игристого вина, можно не отказывать себе практически ни в каких других продуктах.
Главное правило - уделить внимание потреблению высококачественных, питательных и сытных блюд. В день стоит потреблять около 1200-400 калорий, такого количества вполне хватит, чтобы ощущать насыщение на протяжении суток", - отмечают исследователи.
Как писал , украинцы понемногу меняют свои алкогольные вкусы, и именно вино становится все более популярным между отечественных потребителей.
Отметим, что недавно отечественный производитель алкоголя – компания Beverage Trading Company - представил новую линейку современных вин под названием Felicitas. Она состоит из пяти позиций: Pinot Noir, Traminer, Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala.
При этом Traminer и Feteasca Neagra являются полусладкими винами, а Pinot Noir, Viorica и Feteasca Regala - классическими сухими.