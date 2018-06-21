Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя Одесской области, подозреваемого в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает .

По ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей.

"Для выполнения преступной цели он способствовал представителям спецслужбы соседнего государства в получении стратегически важной информации с соответствующим грифом секретности, разглашение которой могло нанести убыток государственным интересам Украины", - говорится в сообщении.

За государственную измену Уголовный кодекс Украины предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения капитану полиции, которого подозревают госизмене.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира