Власть должна сделать так, чтобы уникальный памятник исторического наследия Киевской Руси, который археологи обнаружили на столичной Почтовой площади, не исчез навсегда под бетоном, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климкин выступил за строительство музея на Почтовой площади Фото: EPA "Всегда выступаю за соблюдение верховенства права, но в этом случае должны сделать так, чтобы уникальный памятник исторического наследия Киевской Руси не исчез навсегда под бетоном. Я за музей на Почтовой", – написал он в Twitter. Завжди виступаю за дотримання верховенства права, але в цьому випадку маємо зробити так, щоб унікальна пам’ятка історичної спадщини Київської Русі не зникла назавжди під бетоном. Я за #МузейНаПоштовій pic.twitter.com/FgUQbjBlMF — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 июня 2018 г. В 2013 году был заключен договор с компанией "Хенсфорд-Украина" о строительстве торгово-развлекательного центра на Почтовой площади.В 2015 году во время плановых работ на Почтовой площади археологи обнаружили уникальные артефакты – хорошо сохранившиеся срубы и частоколы, которые, по мнению ученых, относятся к временам Киевской Руси XI–XIII века, – древнюю мостовую, небольшое кладбище, усадьбы и улицы между ними. В связи с этим строительство торгового центра приостановили.20 апреля 2018 года Киевсовет поддержал прекращение договора с застройщиком Почтовой площади, но, согласно процедуре, документ еще нужно вынести на финальное голосование.Сегодня в кулуарах Киевсовета произошла борьба из-за того, что активисты пришли требовать создания музея на Почтовой площади. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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