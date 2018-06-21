|Климкин: Я за музей на Почтовой площади в Киеве
|21.06.2018 14:48
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Завжди виступаю за дотримання верховенства права, але в цьому випадку маємо зробити так, щоб унікальна пам’ятка історичної спадщини Київської Русі не зникла назавжди під бетоном. Я за #МузейНаПоштовій pic.twitter.com/FgUQbjBlMF— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 июня 2018 г.
В 2013 году был заключен договор с компанией "Хенсфорд-Украина" о строительстве торгово-развлекательного центра на Почтовой площади.В 2015 году во время плановых работ на Почтовой площади археологи обнаружили уникальные артефакты – хорошо сохранившиеся срубы и частоколы, которые, по мнению ученых, относятся к временам Киевской Руси XI–XIII века, – древнюю мостовую, небольшое кладбище, усадьбы и улицы между ними. В связи с этим строительство торгового центра приостановили.20 апреля 2018 года Киевсовет поддержал прекращение договора с застройщиком Почтовой площади, но, согласно процедуре, документ еще нужно вынести на финальное голосование.Сегодня в кулуарах Киевсовета произошла борьба из-за того, что активисты пришли требовать создания музея на Почтовой площади.
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