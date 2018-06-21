Верховная Рада Украины уже этой осенью может проголосовать за проект закона о снятии депутатской неприкосновенности. Такое заявление сделала народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко во время общения с журналистами.

"Я думаю, что задержки в этом вопросе не будет, все депутаты заинтересованы, те, которые говорили в своих предвыборных обещаниях, в своих партийных программах, о том, что они будут голосовать за снятие депутатской неприкосновенности. Я думаю, что все произойдет по процедуре, зал будет готов голосовать за это осенью", - заявила Луценко.

Она также уточнила, что вопрос вынесения закона о снятии с депутатов неприкосновенности будет выноситься на голосование согласно установленной процедуре.

"Согласно процедуре, а процедура требует определенных сроков внесения в Верховную Раду Украины, как только эта процедура будет соблюдена, подойдут сроки, они внесутся, и окончательное решение по снятию депутатской неприкосновенности мы будем рассматривать на следующей сессии. Так прописано в процедуре", - добавила нардеп.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Верховная Рада Украины поддержала законопроект президента №8068 "О национальной безопасности Украины" . "За" документ проголосовали 248 депутатов.

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