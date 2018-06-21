За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов

Этот закон важен для борьбы с российской агрессией, реформы сектора безопасности, а также является существенным шагом на пути Украины в НАТО, отметил спикер парламента Андрей Парубий, - сообщает "Украинская правда".

Проект предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Кроме того, в представленном проекте изложена система обеспечения национальной безопасности и полномочия каждого из ее субъектов, в частности, президента, министерств обороны и внутренних дел, Вооруженных сил, Генштаба, СБУ, Госпогранслужбы и тому подобное.

Министр обороны Украины и его заместители будут назначаться на должности между гражданских лиц с 1 января 2019 года.

Также проект предусматривает разделить должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, которые сейчас занимает Виктор Муженко.

Кроме того, в отдельной статье проекта речь идет о стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Реализовывать ее которой планируется "с использованием механизмов государственно-частного партнерства" и с "привлечением международной консультативной, финансовой, материально-технической помощи".

В то же время, по сравнению с действующим в настоящее время законом "Об основах национальной безопасности Украины" предложенный президентом проект предлагает сокращение перечня приоритетных национальных интересов.

В частности, проект 8068 сосредоточен на таких сферах, как суверенитет и территориальная целостность, европейская и евроатлантическая интеграция и развитие экономики и гражданского общества. Таким образом, из перечня предлагается исключить такие пункты, как обеспечение прав и свобод человека и гражданина, обеспечения развития и функционирования украинского языка и защиту языков нацменьшинств, развитие духовности, моральных принципов, интеллектуального потенциала народа.

В президентском проекте также отсутствует перечень угроз национальным интересам и указано, которые должны определять различные документы, одобряются СНБО и утверждаются президентом. Но перед голосованием парламент рассмотрел 428 поправок к законопроекту.

Большой блок поправок касался полномочий СБУ. Депутаты требовали лишить службу функций в сфере экономики и борьбы с коррупцией, поскольку, по их словам, эти полномочия уже у вновь правоохранительных органов (НАБУ, САП, ГБР), а СБУ использует их, чтобы "кошмарить бизнес" и требовать взятки. Но Совет эти изменения не поддержала.

Подытоживая дебаты, секретарь комитета Иван Винник заявил, что не были учтены 5 важных поправок, которые необходимы для адаптации закона с требованием НАТО. В частности, о деятельности Нацгвардии в условиях военного положения и о создании комитета по вопросам разведки.

Он призвал депутатов поддержать их внесение в законопроект, что они и сделали.