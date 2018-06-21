В камере симферопольского СИЗО, где содержится украинский политзаключенный Владимира Балуха, установили камеры видеонаблюдения. Об этом заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил в комментарии "Крым. Реалии", передает

"У него в камере установили дополнительно видеонаблюдение. Такие методы практикуются в особых случаях. Учитывая его резонансное дело и то, что он публичный - это раздражает руководство. Каждый день к нему приходят с проверками. Ситуация у него довольно сложная, но он продолжает держать голодовку", - сообщил Чийгоз.

Отметим, Владимир Балух голодает уже 95 дней из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что арестант в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух находится в критическом состоянии.

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