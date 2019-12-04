4 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Как выбрать вкусную хурму: 4 совета • В каких случаях у украинцев будут отбирать льготы • Сербия прекратит покупать оружие у Москвы • США обеспокоены испытаниями в России "летающего Чернобыля" - ракеты "Буревестник" • Кабмин принял решение об аудите Нафтогаза • Средняя зарплата в Украине превысила 10 700 гривень • В ноябре украинцы купили налички на $ 58,4 млн больше, чем продаливсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: депутаты, ФОП. 4 декабря 172депутаты, ФОП. 3 грудня ФОПи у масках Джокера провели мітинг під Радою: вимагали скасувати закони про касові апарати та кешбек. Що думають про це народні депутати? Фоторепортажи Популярные теги дети, милиция, Львов, учения, Саакашвили, женщины, концерты, заводы, пейзажи, выставки, джаз, тест-драйв, военная техника, фотографы, Донбасс, вера, город, досуг, праздники, столкновения, фотоконкурсы, уикенд, марш, архитектура, туризм, мода, традиции, акции, Александр Зубко, Россия, транспорт, беспорядки, ЗСУ, политика, выборы, Путин, технологии, США, Сергей Смоленцев, фотопроект, культура, политики, искусство, митинги, война, Нацгвардия, Верховная Рада, бизнес, живопись, Львів, природа, протесты, Дмитрий Дятлов, аннексия Крыма, церковь, #Євромайдан, животные, дизайн, кошки, депутаты, полиция, общество, фотография, экология, Одесса, Карпаты, Шахтер, Динамо, мир, солдат, катастрофы, юмор, история, авиация, соревнования, путешествия, портрет, НАТО, ВМС, Киев, парады, музыка, суд, цирк, знаменитости, фотоподборки, спорт, ВСУ, Порошенко, зима, АТО, фестивали, автомобили, оккупация, корабли, люди, Майдан, футбол, самолеты, стихийные бедствия Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис дети, милиция, Львов, учения, Саакашвили, женщины, концерты, заводы, пейзажи, выставки, джаз, тест-драйв, военная техника, фотографы, Донбасс, вера, город, досуг, праздники, столкновения, фотоконкурсы, уикенд, марш, архитектура, туризм, мода, традиции, акции, Александр Зубко, Россия, транспорт, беспорядки, ЗСУ, политика, выборы, Путин, технологии, США, Сергей Смоленцев, фотопроект, культура, политики, искусство, митинги, война, Нацгвардия, Верховная Рада, бизнес, живопись, Львів, природа, протесты, Дмитрий Дятлов, аннексия Крыма, церковь, #Євромайдан, животные, дизайн, кошки, депутаты, полиция, общество, фотография, экология, Одесса, Карпаты, Шахтер, Динамо, мир, солдат, катастрофы, юмор, история, авиация, соревнования, путешествия, портрет, НАТО, ВМС, Киев, парады, музыка, суд, цирк, знаменитости, фотоподборки, спорт, ВСУ, Порошенко, зима, АТО, фестивали, автомобили, оккупация, корабли, люди, Майдан, футбол, самолеты, стихийные бедствияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи 3 грудня ФОПи у масках Джокера провели мітинг під Радою: вимагали скасувати закони про касові апарати та кешбек. Що думають про це народні депутати? 04.12.2019



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