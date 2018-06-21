Все свои неурядицы, проблемы, комплексы, беды, переживания люди часто выплескивают именно на кассиров в супермаркетах, операционистов в кассах, кондукторов в транспорте и так далее.

Раздражительность, грубость, недовольство, мрачность — наше все. Да, часто с обеих сторон.

Мне, бывает, тоже очень тяжело контролировать себя. Нет, не грублю, но периодически с большим трудом выключаю недовольное лицо.

Десять лет назад моя дочь уехала учиться в Торонто. Прошел где-то год, и я ее спросила, что для нее было самым сложным в чужой стране? Ожидала чего угодно, но точно не того ответа, который сразу услышала.

— Знаешь, тяжело было улыбаться людям. У меня реально болела челюсть. А потом прошло. И теперь я даже не представляю, как можно не улыбаться?!

Я стараюсь быть дружелюбным на улицах, в магазинах и так далее. Да, именно стараюсь. Поэтому что на уровне базового навыка у меня это не срабатывает.

На кассе в супермаркете, куда я захожу регулярно, есть кассирша. Она — невероятная, нетипичная: иная. Спокойная, сосредоточенная, приветливая, с хорошей, правильной речью. У нее всегда хорошее настроение и улыбка. И в коммуникациях она богиня. Иногда мне хочется туда зайти, чтобы просто ее увидеть.

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Знаете, ну ничего особенного в этом общении кассир-клиент. Поздоровались, уточнили количество пакетов, рассчитались, попрощались. А я выхожу — и люблю весь мир. И улыбаюсь.

В банке, где обслуживаюсь, есть операционистка. У нас с ней отношения на химическом уровне. Мы шутим о каких-то обыденныех вещах — мне смешно и комфортно.

Я люблю заходить в маленький магазинчик Здоровая еда. Первое наше знакомство произошло с моей фразы: «Как?! У вас нет терминала?! Но это же удобно!»

— Да у нас практически все рассчитываются наличными, и мы боимся, что установим терминал — и напрасно.

— Я, например, ваша потенциальная клиентка, но я не люблю наличные. Жаль…

Пришла опять через неделю. Мне с порога хозяин говорит: «Терминал есть! Все, как вы заказывали! — и улыбается».

Надо ли говорить, что я туда хожу часто?

Я люблю эту персональную включенность в отношении ко мне, как к клиентке. Я знаю, что принцип — веди себя с окружающими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой, — срабатывает непременно. Если не с первого раза, то с десятого точно.

Любить людей — это довольно сложно. Но оно того стоит. Потому что мы, люди, можем быть прекрасными. Правда?

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Зоя Казанжи

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