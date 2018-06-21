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Адвокат Януковича Сердюк: Суд заранее уже принял решение по этому делу
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21.06.2018 14:58
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Суд отказывается изучать доказательства и допрашивать свидетелей
защиты, это говорит о давлении на судей, заявил адвокат беглого
президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк. |
Виталий Сердюк: Идет речь об использовании запрещенных
преступных методов давления на свидетелей Фото: Ukrainian Bar
Association / Facebook "Действия суда, который отказывается изучать
наши доказательства, допрашивать свидетелей по делу,
свидетельствуют о том, что решение принято уже заранее. Если бы суд
был не под давлением государства и руководствовался нормами
уголовно-процессуального законодательства, то был бы должен изучить
весь объем доказательной базы, который мы подготовили", –
сказал защитник.Он подчеркнул, что экс-депутат Андрей Артеменко
собирается дать показания о том, как "были выявлены места
нахождения снайперов на Майдане, выявлены непосредственно и
задержаны снайперы, которые вероятно осуществляли расстрелы", а
также о якобы причастности нардепа от "Народного фронта" Сергея
Пашинского и спикера Рады Андрея Парубия "к формированию
соответствующих снайперских групп".Сердюк утверждает, что суд не
принимает материалы защиты и давит на свидетелей, в том
числе – экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и
нардепа от Оппозиционного блока Вадима Новинского."Идет речь об
использовании запрещенных преступных методов давления на
свидетелей. По свидетелю Ставицкому в обмен на преференции,
незаконно, заместители генерального прокурора по предварительному
согласованию с ним пытались влиять, превышая свои полномочия.
Требовали от Ставицкого показания против Виктора Януковича в обмен
на преференции. Аналогичное незаконное давление со стороны ГПУ было
во время общения со свидетелем Новинским, от которого также, в
обмен на преференции по уголовным делам, старались получить
показания против Виктора Януковича", – заявил Сердюк.О встрече
сотрудников ГПУ со Ставицким писало "Слідство.Інфо", в
Генпрокуратуре этот факт подтвредили и заявили, что экс-министр
отказался от сделки. Адвокат Януковича отметил, что власти таким же
образом давят и на экс-министра юстиции Александра
Лавриновича.Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров может
выступить в качестве свидетеля защиты на ближайших заседаниях суда,
добавил защитник. По его словам, сейчас согласовывается дата и
порядок его допроса.ВИДЕОВидео: NEWSONE / YouTube Янукович был
избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после
трех месяцев протестов на Майдане, Верховная
Рада признала его самоустранившимся от должности и не
выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые
президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину,
сейчас с семьей проживает в России.В Оболонском суде
Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене.
Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5
ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в
ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в
посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).Суд
Киева назначил судебные дебаты в процессе по делу о
госизмене Януковича на 30–31 июля.Сегодня суд объявил перерыв
до 22 июня из-за неявки свидетелей стороны защиты.
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