Суд отказывается изучать доказательства и допрашивать свидетелей защиты, это говорит о давлении на судей, заявил адвокат беглого президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк. | Виталий Сердюк: Идет речь об использовании запрещенных преступных методов давления на свидетелей Фото: Ukrainian Bar Association / Facebook "Действия суда, который отказывается изучать наши доказательства, допрашивать свидетелей по делу, свидетельствуют о том, что решение принято уже заранее. Если бы суд был не под давлением государства и руководствовался нормами уголовно-процессуального законодательства, то был бы должен изучить весь объем доказательной базы, который мы подготовили", – сказал защитник.Он подчеркнул, что экс-депутат Андрей Артеменко собирается дать показания о том, как "были выявлены места нахождения снайперов на Майдане, выявлены непосредственно и задержаны снайперы, которые вероятно осуществляли расстрелы", а также о якобы причастности нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского и спикера Рады Андрея Парубия "к формированию соответствующих снайперских групп".Сердюк утверждает, что суд не принимает материалы защиты и давит на свидетелей, в том числе – экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и нардепа от Оппозиционного блока Вадима Новинского."Идет речь об использовании запрещенных преступных методов давления на свидетелей. По свидетелю Ставицкому в обмен на преференции, незаконно, заместители генерального прокурора по предварительному согласованию с ним пытались влиять, превышая свои полномочия. Требовали от Ставицкого показания против Виктора Януковича в обмен на преференции. Аналогичное незаконное давление со стороны ГПУ было во время общения со свидетелем Новинским, от которого также, в обмен на преференции по уголовным делам, старались получить показания против Виктора Януковича", – заявил Сердюк.О встрече сотрудников ГПУ со Ставицким писало "Слідство.Інфо", в Генпрокуратуре этот факт подтвредили и заявили, что экс-министр отказался от сделки. Адвокат Януковича отметил, что власти таким же образом давят и на экс-министра юстиции Александра Лавриновича.Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров может выступить в качестве свидетеля защиты на ближайших заседаниях суда, добавил защитник. По его словам, сейчас согласовывается дата и порядок его допроса.ВИДЕО Видео: NEWSONE / YouTube Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).Суд Киева назначил судебные дебаты в процессе по делу о госизмене Януковича на 30–31 июля.Сегодня суд объявил перерыв до 22 июня из-за неявки свидетелей стороны защиты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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