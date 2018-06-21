В Великобритании парикмахер из города Брекон Ричард Дэвис выиграл 1 млн фунтов стерлингов (порядка 1,3 млн долларов) в лотерею, передает Wales Online .

Известно, что победитель приобрел выигрышный билет в пятницу, 1 июня.

"Целых шесть дней у меня не было времени, чтобы проверить, повезло мне или нет. Лучше бы я осчастливил себя этой новостью раньше", - вспоминает он.

Также миллионер признался, что пока не знает, как потратит денежный приз.

"В любом случае, я - победитель. Пока я просто радуюсь этому событию", - отметил Дэвис.

Как сообщал svodka.net ранее, житель Франции выиграл в лотерею миллион евро дважды за два года.

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