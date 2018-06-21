Задержанным в Словакии Украинский оказался прежний начштаба закарпатского "Правого сектора"

Его разыскивала полиция за терроризм и бандитизм.

Украинская, которого задержали по запросу Интерпола в Словакии, является прежний член Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Владимир Гласнер (друг "Глок"), который в свое время был начальником штаба 1-го (закарпатского) запасного батальона ДУК, - сообщает LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Гласнер с 31 мая 2016 находился в розыске по запросу Закарпатской прокуратуры. Его обвиняют по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст. 129 (угроза убийством), ст. 258 (теракт), ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса.

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Первый запасной батальон ДУК "Правый сектор" было создано 22 июля 2014 в Ужгороде на базе действующего подразделения силового блока "Правого сектора" Закарпатской области.

Владимир Гласнер вошел в структуры закарпатского "Правого сектора" уже после победы ужгородского Майдана. До этого в революционной или патриотической деятельности замечен не был. После того, как Гласнер вошел в руководство "ПС" Закарпатье, в адрес организации начали раздаваться обвинения, что она работает на заказ и использует партийный бренд для налаживания контрабандистской деятельности под "крышей" силовиков.

Его освободили от обязанностей начальника штаба батальона ДУК в марте 2015 года.

Отметим, прежний командир первого запасного батальона ДУК "ПС" Роман Стойка также находится в розыске в связи с перестрелкой в ​​Мукачево, произошедшей в 2015 году.

11 июля 2015 бойцы "Правого сектора" приехали в комплекс "Антарес", чтобы поговорить с его владельцем - нардепом Ланьо. Тот пригласил часть бойцов в свой кабинет. В это время кто-то (по основной версии - "правосекы", которые остались) выстрелил в голову одному из охранников комплекса. Бойцы "Правого сектора" погрузили раненого в свой джип, однако позже позволили "скорой" забрать пострадавшего. Тот впоследствии скончался.

В завязавшейся перестрелке с милицией, двое бойцов ВС были убиты. Остальные прорвали милицейский кордон из автомобилей, выстрелив по ним из гранатометов, и скрылись в лесах. В перестрелке получили ранения еще трое милиционеров. Позже четырех бойцов ПС задержали, шесть, в том числе Стойка, продолжают скрываться. По версии ПС, они пытались остановить контрабанду. По другим данным, речь шла о переделе контрабандных потоков.