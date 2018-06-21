Главного инженера производственного подразделения локомотивного депо Киев-Пассажирский регионального филиала “Юго-Западная железная дорога” обвинили в причинении убытков на 500 тысяч гривен ПАО “Укрзализныця” и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает

“Подозреваемого чиновника обвиняют в организации сделки, которая привела к закупке некачественной продукции, что нанесло государственным интересам финансовый убыток и повлекло тяжкие последствия”, — говорится в сообщении г.Бровары.

Установлено, что в течение июня — сентября 2016 года во исполнение условий договоров о поставке товаров, заключенных между ОАО “Украинская железная дорога” и двумя обществами, в производственное подразделение локомотивное депо Киев-Пассажирский поступили колодки секционные для электровозов серии ЧС в количестве 3600 шт, которые по своему химическому составу не соответствовали условиям договоров.

Однако, главный инженер, используя свое служебное положение, действуя вопреки интересам службы и в интересах общества-поставщиков, будучи знакомым с техническими условиями, которым должна была соответствовать колодка секционная для электровозов серии ЧС, организовал прием некачественного товара.

Отмечается, что подозреваемый, работая в должности главного инженера производственного подразделения локомотивного депо Киев-Пассажирский регионального филиала “Юго-Западная железная дорога ”ПАО “Укрзализныця”, будучи должностным лицом, занимался организацией входного контроля качества и количества продукции, поступающей в депо, а также будучи председателем соответствующей комиссии, отвечал за проведение входного контроля.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее чиновника “Укрзализныци” разоблачили на взятке.

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