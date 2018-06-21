Порошенко призвал Путина освободить украинских политзаключенных



Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. Глава украинского государства призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях, передает пресс-служба Порошенко. Президент Украины также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам. «Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией безопасностной части Минских договоренностей. Также была отмечена важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН», — говорится в сообщении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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