|Порошенко призвал Путина освободить украинских политзаключенных
|21.06.2018 15:02
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.
Глава украинского государства призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях, передает пресс-служба Порошенко.
Президент Украины также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.
«Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией безопасностной части Минских договоренностей. Также была отмечена важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН», — говорится в сообщении.
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