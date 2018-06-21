Большинство террористов, которые формируют так называемую армию "ДНР", являются неженатыми и проживали на городских окраинах.

Об этом в интервью "" заявил российский писатель Захар Прилепин, который воюет против Украины на стороне "ДНР". Он отметил, что, по словам его комбата, "нормальные люди на войну не ездят", передает .

"Возраст – около тридцати. Семейное положение: процентов 80 – одинокие, но с девушками, на которых собираются жениться сразу после войны. Впрочем, за эти годы, непременно появляются дети, происходят свадьбы. Что, конечно же, усложняет службу, но что делать. Взгляды – очень пёстрые: очень много парней из "правого" движа, которые, так или иначе, в нём разочаровались", - рассказал Прилепин.

"В основном: пацаны с городских окраин, выросшие между гопоты, но имевшие пагубную привычку к рефлексии и к размышлениям на, обобщённо говоря, патриотические темы. Очень любят оружие, слушают много музыки, некоторые читают", - сказал он.

Россиянин добавил, что у террористов "ДНР" очень "занижено чувство собственной безопасности".

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