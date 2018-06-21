Популярный актер из фантастического сериала "Игра престолов" Кит Харингтон хочет сменить прическу после съемок финального сезона телешоу.

Об этом, приобретший мировую слава в образе длинноволосого бастарда Джона Сноу, рассказал в недавнем интервью Entertainment Weekly.

"Мне хотелось бы ненадолго отойти от дел, насладиться безвестностью, остричься, сделаться менее узнаваемым как персонаж и поделать что-нибудь другое в совершенно новом образе", - признался Харингтон, добавив, что новая стрижка будет "очень короткой".

В марте этого года Кит Харингтон был в очередной раз замечен на публике в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас он снимается в последнем, восьмом сезоне "Игры престолов", в основу сюжета которой легла фэнтези-сага Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени".

Как сообщал svodka.net, популярная американская актриса Эмилия Кларк, которая прославилась после роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" , торжественно заявила об окончании съемок в легендарной саге.

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