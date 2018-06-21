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Острожно – хакеры. Они украли 32 миллиона долларов у южнокорейской биржи криптовалют
21.06.2018 15:09

Обратим внимание, что в этот раз от рук хакеров пострадала крупнейшая биржа криптовалют страны Bithumb. 

Это связано с действиями кибервзломщиков. Таково заявление торговой площадки. В нем сказано, что хакерская нападение совершалась в ночь на среду. Злоумышленники вывели криптовалюту. Общая сумма составила приблизительно 31,5 миллионов долларов. 
Кстати, за последние две недели это уже вторая такая хакерская атака. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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