Мост на окружной вокруг Днепра уже собран, теперь предстоит укладка асфальта на подъезды к мосту и развязку, после чего дорогу, которая не ремонтировалась много лет, запустят в эксплуатацию, сообщил советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик. Юрий Голик: Объездная Днепра. Непосредственно сам мост собран. За 65 дней Фото: Юрий Голик / Facebook "Всего за 65 дней подрядчики собрали мост, сейчас идут подготовительные работы, и через несколько дней начнется укладка асфальта на подъезды к мосту и развязку. После этого – ввод в эксплуатацию, и из Днепра в сторону Запорожья выезд будет по ровной трассе, а не петле в полях", – заявил он. https://www.facebook.com/y.golyk/posts/1052531591566387 Окружная дорога не ремонтировалась несколько лет, в сторону Запорожья поток ехал по по грунтовой дороге через поле. 15 июня председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил, что на объездной дороге вокруг города Днепр заканчиваются приготовления перед укладкой асфальта, за два месяца была собрана вся конструкция моста на окружной."Это стало возможным лишь по одной причине – децентрализация власти, которую инициировал президент Петр Порошенко. Местные бюджеты существенно наполнились ресурсами, которые мы тратим, в том числе, и на качественный ремонт дорог. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим, – это уплаченные вами налоги и децентрализация", – сказал Голик в комментарии агентству.В бюджете Днепропетровской области на 2018 год на строительство дорог предусмотрена рекордная сумма – 1 млрд грн, сообщало издаие "Факты". На эти деньги областные власти планируют привести в порядок 130 дорог, в том числе обновить все основные дороги в населенных пунктах области. В 2019 году запланирован ремонт дорог между городами и селами, за которые теперь отвечает ОГА. За последние три года капитальный ремонт провели на 500 коммунальных дорогах и 70 км трасс государственного значения в направлении Кривого Рога, Донецка, Полтавы и Запорожья, отмечают "Факты". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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