|Советник главы Днепропетровской ОГА Голик заявил, что объездная дорога вокруг Днепра в сторону Запорожья готовится к вводу в эксплуатацию
|21.06.2018 15:09
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https://www.facebook.com/y.golyk/posts/1052531591566387
Окружная дорога не ремонтировалась несколько лет, в сторону Запорожья поток ехал по по грунтовой дороге через поле. 15 июня председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил, что на объездной дороге вокруг города Днепр заканчиваются приготовления перед укладкой асфальта, за два месяца была собрана вся конструкция моста на окружной."Это стало возможным лишь по одной причине – децентрализация власти, которую инициировал президент Петр Порошенко. Местные бюджеты существенно наполнились ресурсами, которые мы тратим, в том числе, и на качественный ремонт дорог. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим, – это уплаченные вами налоги и децентрализация", – сказал Голик в комментарии агентству.В бюджете Днепропетровской области на 2018 год на строительство дорог предусмотрена рекордная сумма – 1 млрд грн, сообщало издаие "Факты". На эти деньги областные власти планируют привести в порядок 130 дорог, в том числе обновить все основные дороги в населенных пунктах области. В 2019 году запланирован ремонт дорог между городами и селами, за которые теперь отвечает ОГА. За последние три года капитальный ремонт провели на 500 коммунальных дорогах и 70 км трасс государственного значения в направлении Кривого Рога, Донецка, Полтавы и Запорожья, отмечают "Факты".
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