Взяточничество и коррупция остаются основными видами экономических преступлений, которые негативно влияют на деятельность украинских организаций

Только за последние два года от этих преступлений пострадали 48% опрошенных компаний, а каждый третий украинский респондент (33%) вспомнил, что его организация получала предложение дать взятку, сообщает пресс-служба НАБУ со ссылкой на результаты опроса.

Как показало исследование, наиболее распространенными видами преступлений, с которыми сталкиваются компании, является незаконное присвоение имущества (46%), обман в сфере закупок (33%) и управления персоналом (33%), киберпреступления (31%).

"Неутешительным является прогноз представителей украинских организаций на следующие два года: они считают, что коррупция будет оставаться наиболее существенным экономическим преступлением для их компаний", - говорится в сообщении.

С 2001 года каждые два года компания PwC проводит всемирное исследование по определению отношения организаций к экономическим преступлениям.

В Украине исследование проводится с 2009 года, что позволило экспертам PwC наблюдать за тенденциями в отношении наиболее распространенных видов экономических преступлений и мошенничества.