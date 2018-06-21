Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху заказывала в
ресторанах еду, несмотря на то, что в резиденции премьера есть
повар. В общей сложности ее заказы обошлись государственной казне в
359 тыс. шекелей ($100 тыс.). Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Саре Нетаньяху предъявили обвинения Фото: ЕРА В
обвинительном заключении указано, что Сара Нетаньяху заказывала в
ресторанах еду, несмотря на то, что в резиденции премьера есть
повар. В общей сложности ее заказы стоили 359 тыс. шекелей ($100
тыс.).Вместе с женой премьер-министра в мошенничестве обвинили
бывшего заместителя гендиректора канцелярии премьер-министра Эзре
Сафдоффу.Издание отмечает, что Нетаньяху предлагали признать свою
вину и отдать часть денег. Тогда ей удалось бы избежать судебного
разбирательства. Однако жена премьера сказала своим адвокатам, что
лучше сядет в тюрьму.
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