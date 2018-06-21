Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху заказывала в ресторанах еду, несмотря на то, что в резиденции премьера есть повар. В общей сложности ее заказы обошлись государственной казне в 359 тыс. шекелей ($100 тыс.). Этот материал можно прочитать и на украинском языке Саре Нетаньяху предъявили обвинения Фото: ЕРА В обвинительном заключении указано, что Сара Нетаньяху заказывала в ресторанах еду, несмотря на то, что в резиденции премьера есть повар. В общей сложности ее заказы стоили 359 тыс. шекелей ($100 тыс.).Вместе с женой премьер-министра в мошенничестве обвинили бывшего заместителя гендиректора канцелярии премьер-министра Эзре Сафдоффу.Издание отмечает, что Нетаньяху предлагали признать свою вину и отдать часть денег. Тогда ей удалось бы избежать судебного разбирательства. Однако жена премьера сказала своим адвокатам, что лучше сядет в тюрьму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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