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Аслунд: «Северный поток – 2" будут строить Тимченко и Ротенберг, а они под санкциями. Трудности будут и у европейских предприятий
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21.06.2018 15:13
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Старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский
экономист Андерс Аслунд в интервью главному редактору издания
"ГОРДОН" Алесе Бацман отметил, что у бизнесменов Геннадия Тимченко
и Аркадия Ротенберга могут возникнуть трудности при строительстве
"Северного потока – 2". Аслунд отметил, что "вовсе не уверен" в
реализации проекта "Северный поток – 2" Фото: EPA Он отметил,
что "вовсе не уверен" в реализации проекта."Проблема – это
финансирование "Северного потока – 2". Кто будет его строить?
Как раз [бизнесмен Геннадий] Тимченко и [бизнесмен Аркадий]
Ротенберг. А они под санкциями. Им будет технически сложно строить
"Поток". Трудности будут и у европейских предприятий, входящих в
консорциум", – сказал Аслунд."Северный поток – 2" –
второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну
Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км,
мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год.
Стоимость проекта – 9,5 млрд евро, его наполовину финансируют
российский "Газпром" и пять европейских компаний. В
"Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут
в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти Украины, Польши, Венгрии,
Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают
"Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности
Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл
газопровод новым гибридным оружием России против
Запада.Германия, Финляндия и Швеция разрешили
возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока
нет.Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит
газа через территорию Украины после строительства "Северного
потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина,
поставки газа через Украину будут зависеть от экономической
целесообразности.По данным американского журнала Foreign
Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти
европейских компаний, задействованных в проекте "Северный
поток – 2".
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