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В результате ДТП под Воронежом с участием пассажирского автобуса пострадали шесть человек
21.06.2018 15:16

Речь идет о ДТП с участием пассажирского автобуса, которое случилось в селе Отрадное, Новоусменский район Воронежской области. 

В результате ДТП травмированы шесть человек. Эта информация принадлежит региональным экстренным службам.

Известно, что между собой столкнулись "ПАЗик" 124-го маршрута и Škoda. Всего пострадало шесть человек. Детей между них нет. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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