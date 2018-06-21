|В результате ДТП под Воронежом с участием пассажирского автобуса пострадали шесть человек
|21.06.2018 15:16
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Речь идет о ДТП с участием пассажирского автобуса, которое случилось в селе Отрадное, Новоусменский район Воронежской области.В результате ДТП травмированы шесть человек. Эта информация принадлежит региональным экстренным службам.
Известно, что между собой столкнулись "ПАЗик" 124-го маршрута и Škoda. Всего пострадало шесть человек. Детей между них нет.
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