Погода, Новости, загрузка...
Елизавета II семикратная прабабушка
21.06.2018 15:16

Королева Великобритании Елизаветы II стала семикратной прабабушкой – у нее родилась правнучка. 

Так, внучка королевы, дочь принцессы Анны и капитана Марка Филлипса 37-летняя Зара Тиндолл, родила второго ребенка. Ребенок, который родился, стал уже седьмым для Ее Величества и принца Филиппа, информирует общественность пресс-служба Букингемского дворца. 
Эта девочка родилась 18 июня в роддоме города Страуд. Кстати, на родах присутствовал отец младенца. Что касается имени ребенка, его объявят позже.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить