В пятницу, 22 июня министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс посетит линию соприкосновения на Донбассе. Об этом на совместной пресс-конференции с Линкявичюсем заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент

"Линас есть, между только прочего, чемпионом по посещению Донбасса. Завтра он туда тоже едет", - сказал Климкин.

Со своей стороны, Линкявичус добавил, что это его 15-й визит в Украину в качестве главы литовского МИД. Он сообщил, что планирует на Донбассе посетить линию соприкосновения и выразить солидарность жителям Донбасса.

Напомним, ранее Л.Линкявичюс заявил, что ситуация на востоке Украины - это не внутренний конфликт, не гражданская война, а внешняя агрессия.

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